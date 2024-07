Misterbianco ospita il Meeting nazionale della polizia locale italiana

Nelle giornate di domani, mercoledì 3 luglio, e di giovedì 4 luglio, Misterbianco ospiterà il Meeting nazionale della polizia locale italiana. L'iniziativa è promossa dalle associazioni nazionali Opl (Osservatorio Polizia Locale), Il Fuori Coro (La memoria storica dei caduti della polizia locale d'Italia) e Migliore Tutela (Associazione nazionale dei consumatori e delle micro imprese), con l'alto patrocinio della presidenza della regione Siciliana, il patrocinio della città di Misterbianco, dell'assessorato regionale Autonomie Locali e dell'Anci Sicilia.

"Porgiamo il saluto della nostra città - afferma il sindaco Marco Corsaro - agli organizzatori e agli autorevoli ospiti del meeting che porterà a Misterbianco i protagonisti nazionali della sicurezza sul territorio. Saremo felici di poterci confrontare sulle questioni più importanti che riguardano la Polizia locale, anche presentando le buone prassi che il nostro Comune sta attuando, investendo su assunzioni e formazione. Esprimeremo anche riconoscenza e gratitudine ai nostri e a tutti gli agenti di Polizia locale d'Italia per l’impegno incessante, quotidiano, e per i sacrifici svolti, a tutela delle nostre comunità e per venire incontro alle esigenze di sicurezza e di ascolto dei cittadini", conclude il primo cittadino. Il meeting si svolgerà nell'area studi dell'auditorium "Nelson Mandela" di Misterbianco. In agenda dibattiti e approfondimenti sui temi di attualità che riguardano il comparto, a partire dalla riforma Cartabia e dalla riforma dell'ordinamento della polizia focale, fino a specifiche questioni come autovelox, omicidio stradale, reato di abbandono di rifiuti, tso. Previsti gli interventi di autorità civili e militari.