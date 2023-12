Primo memorial "Daniele Cantale", anche la polizia stradale presente alla manifestazione

È trascorso un anno dalla morte del 16enne Daniele Cantale, avvenuta la notte del 18 dicembre 2022 ad Acireale in corso Italia a causa di un incidente stradale che ha visto la sua moto scontrarsi contro un’auto che percorreva una strada a forte velocità ed in controsenso.

I genitori, decisi ad onorare la memoria del figlio, affinché nessuno riviva la drammatica esperienza da loro vissuta, hanno trasformato il dolore in azione organizzando una manifestazione sportiva, il primo memorial "Daniele Cantale", tenutosi nei giorni scorsi presso il PalaVolcan di Acireale, che ha riunito decine di ragazzi.

La manifestazione è stata occasione per veicolare e diffondere la cultura della legalità attraverso l’intervento del dirigente della sezione polizia stradale di Catania, dott.ssa M. Sanfilippo, che si è rivolta ad un pubblico di giovani attenti e coinvolti parlando dell’importanza del rispetto delle regole, fondamentale per garantire la sicurezza stradale è il senso di responsabilità con cui bisogna affrontare la strada, consapevoli che dalle nostre azioni possono derivare conseguenze gravi ed irreversibili per se stessi e per gli altri. Il dirigente della sezione polizia stradale ha anche ricordato che la maggior parte degli incidenti, spesso coinvolge i giovani, ed è determinata dalla distrazione alla guida che molte volte è determinata dall’uso improprio del telefonini, e in particolare dei social, durante la guida, oltre che dalla velocità eccessiva.