Memorial Enzo Maiorca, il più grande uomo di mare del '900

Uno straordinario progetto dedicato a Enzo Maiorca. Atleta di fama internazionale, il più rappresentativo del mondo subacqueo, da sempre uomo di cultura e di impegno sociale, ambientalista e conoscitore del mare, ha dedicato la sua vita per la tutelarlo. Non basterebbero pagine intere per descrivere la grandezza della sua persona, ma basta ricordare la Medaglia d' oro al Merito di Marina o la Medaglia d'oro al Valore Atletico.

Da un' idea del produttore e regista RAI Gianfranco Bernabei e del regista Alfredo Lo Piero, coppia che ritorna a collaborare dopo il grande successo di “Benvenuta Provvidenza” (omaggio al film La terra trema di Luchino Visconti), il Centro Studi Laboratorio d’Are e Scuola di cinema a Catania organizzano nelle città di Catania e Siracusa, per migliaia di studenti, una ricca ed intensa settimana dedicata al campione di immersioni.

Accurata la scelta per gli istituti scolastici da coinvolgere, per sensibilità e linea di formazione professionale: per Catania è stato Archè. Archè, infatti, è un ente che opera in Sicilia con attività principali alla formazione, all’accoglienza e presa in carico, con orientamento professionale, consulenza orientativa e accompagnamento al lavoro, prediligendo il rispetto dell’ambiente e la sua salvaguardia.

Per la città di Siracusa, sono stati scelti l’Istituto Tommaso Gargallo e l’Istituto Alessandro Rizza, per Caltagirone invece, l’Istituto Majorana-Arcoleo, il cui centro sportivo inaugurato proprio dalla figlia Patrizia, è dedicato al grande atleta aretuseo.

Per l’occasione e per l'intera settimana, presso la sede di Scuola di Cinema a Catania, via Caronda, 316, verranno proiettati a cadenza giornaliera, inediti e spettacolari video dedicati alle sue imprese. In via del tutto eccezionale, e per concessione della produzione, sarà proiettato “Mar Rosso”, programma televisivo prodotto e diretto da Gianfranco Bernabei, scritto da Paolo Orsina e coprodotto con Radio Televisione Svizzera. Un intenso reportage di 6 puntate, condotto proprio dallo stesso Maiorca. L’evento è patrocinato dalla Regione Siciliana, dalla Città Metropolitana di Catania e dal Comune di Siracusa.

In estate, in data ancora da individuare, in collaborazione con ETNA FILM di Sergio d'Arrigo e INSIDE PRODUZIONI di Giuseppe Costantino Lentini, in presenza delle più alte cariche istituzionali nazionali, sarà organizzato il MEMORIAL ENZO MAIORCA, in occasione del quale saranno conferiti premi a prestigiose figure del mondo della cultura, dell’arte, dello sport e dello spettacolo. Alla figlia Patrizia, un premio speciale in memoria del padre, ricordando attraverso filmati inediti anche la sorella Rossana.

Alla proiezione di immagini di memorabili record, interverranno inoltre collaboratori storici della sua equipe. E' proprio in questa occasione che sarà proiettata la puntata dedicata alla Marina Militare, condotta dallo stesso Maiorca.

Venerdì 31 marzo, ore 10:30 conferenza stampa presso Scuola di cinema a Catania, via Caronda, 316, con la partecipazione della signora Patrizia Maiorca, del produttore RAI Gianfranco Bernabei, i presidi degli istituti, del regista e produttore Alfredo Lo Piero.

Per l occasione sarà presentato in anteprima alla stampa, “M. 101” Premio Enzo Maiorca, scultura in bronzo e pietra arenaria realizzata dall’artista Gabriella Caselli. Il premio sarà conferito la prossima estate durante la serata commemorativa .

Date e orari della settimana dedicata a Enzo Maiorca: Sabato 1 Aprile, dalle ore 9:00 alle 11:00, proiezione per gli studenti del 1° episodio MAR ROSSO. Sabato 1 Aprile, dalle 11:30 alle 13:30, 2° episodio MAR ROSSO TRA CRONACA E GEOGRAFIA. Lunedì 3 Aprile, dalle 9:00 alle 11:00, 3° episodio MAR ROSSO IL MITO. Martedì 4 Aprile, dalle 9:00 alle 11:00, 4° Episodio MAR ROSSO IL MARE. Martedì 4 aprile, dalle 11:30 alle 13:30, 5° episodio, MAR ROSSO POLITICA E RELIGIONE. Mercoledì 5 aprile, dalle 9:00 alle 11:30, 6° episodio MAR ROSSO INCONTRO CON LA STORIA.