Acireale, finanziamento di 280mila euro per la mensa della San Domenico Savio

Ammonta a circa 280mila euro il finanziamento ottenuto dal Comune di Acireale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per la realizzazione di un locale mensa nella scuola San Domenico Savio. “Il servizio mensa – ha osservato il vicesindaco Fraschilla - è ricompreso nel 'tempo scuola', in quanto condivide le finalità educative proprie del progetto formativo scolastico di cui esso stesso ne è parte. Tra l’altro, la consumazione dei pasti da parte degli studenti in un tempo condiviso ne favorisce la loro socializzazione. Su questo fronte, si è registrata la massima l'attenzione da parte dell'amministrazione Alì – ha aggiunto il vicesindaco Fraschilla – nonché dei consiglieri comunali Alessandro Coco, Martino Florio, Angelà Marinò, Doriana Zappalà (membri della IV commissione consiliare) e del consigliere Giuseppe Ferlito, i quali nel corso degli anni si sono interessati al servizio delle mense scolastiche ed alla qualità del cibo che viene offerto ai bambini. Ovviamente, così come è avvenuto nel passato, confermiamo la massima disponibilità dinanzi a qualsiasi intervento che possa migliorare la qualità del servizio in questione”.