Riposto, pubblicato un avviso esplorativo per l’affidamento del servizio di mensa

Saranno consegnati entro novembre i lavori di adeguamento della mensa scolastica della scuola materna “S. Quasimodo” di Riposto, finanziati dal Ministero dell’istruzione e del merito con un importo complessivo pari a 190mila euro. La conclusione degli interventi, affidati alla ditta Turrisi Costruzioni per un totale di poco più di 132mila euro, è prevista, da cronoprogramma, entro il 31 agosto 2024. Per l’anno scolastico in corso, quindi, il servizio di refezione sarà esternalizzato. Il Comune di Riposto nei giorni scorsi ha pubblicato un avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio della mensa per l’anno scolastico 2023/2024 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. “In attesa dell’approvazione del bilancio, necessario per avviare il servizio di refezione scolastica – spiega il sindaco di Riposto Davide Vasta – abbiamo pubblicato l’avviso esplorativo per raccogliere un elenco di ditte interessate a svolgere l’attività. In questo modo accorceremo i tempi burocratici e potremo avviare il servizio nel più breve tempo possibile. La refezione scolastica rappresenta per noi un servizio indispensabile, che vogliamo migliorare nel corso degli anni. Come abbiamo detto in campagna elettorale – conclude il primo cittadino - puntiamo alla graduale introduzione di progetti educativi come ‘zero rifiuti a mensa’, ‘orto didattico’ e di prodotti a km zero”.