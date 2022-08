Menzione speciale alla giovane che ha denunciato il 77enne che ha ucciso il cucciolo di cane

Il sindaco di Acireale Stefano Alì ha attribuito una menzione speciale alla giovane Stella Chiara La Volla, la 12enne che il 9 agosto ha attivato gli interventi delle Forze dell'Ordine così da impedire che un 77enne, denunciato all’Autorità giudiziaria per avere soppresso un cucciolo di cane inerme, potesse fare altrettanto con altri due. Nella menzione a firma del primo cittadino vengono sottolineati "l’impegno, l’attenzione e la sensibilità nel gesto compiuto, quale esempio per le giovani generazioni e per l’intera comunità". Il riconoscimento verrà consegnato nel corso di una cerimonia pubblica che si svolgerà in data e luogo da destinarsi.