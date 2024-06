Mercatini domenicali chiusi per l'emergenza rifiuti, ma non in via Imperia

A causa dell’impossibilità di conferire i rifiuti raccolti per via dell’improvvisa chiusura dell’impianto di contrada Coda Volpe, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha emanato ieri un’ordinanza urgente con cui sospende lo svolgimento dei mercatini domenicali Bio e delle Pulci, previsti nella giornata di oggo, 23 giugno. Tuttavia, come rileva il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Graziano Bonaccorsi, in via Imperia questa mattina sono stati allestiti gli stand del mercato biologico, contravvenendo di fatto alle disposizioni del primo cittadino.

"Mi chiedo se qualcuno sia stato 'graziato' dall'ordinanza del sindaco. Sarà solo un caso - dichiara l'esponente dell'opposizione - o una distrazione? Mi aspetto che il primo cittadino e l'assessore Gelsomino facciano rispettare l'ordinanza in tempi celerissimi. Mi piacerebbe capire cosa sia accaduto in questo caso specifico".