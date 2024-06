Vullo (Pd): "Danneggiati gli operatori del mercatino di piazza Verga, immediati ristori"

"Mercatini danneggiati: approssimazione e disorganizzazione sull’emergenza rifiuti targata Trantino". Così il vice segretario provinciale, Nino Vullo, del Partito Democratico di Catania commenta la "totale disorganizzazione e approssimazione" per la gestione dell’ordinanza sui rifiuti a Catania. Secondo l'esponete del Pd, sarebbero state danneggiate più di 40 aziende bio e centinaia di utenti del territorio che si occupano di vendere i loro prodotti in occasione dei mercati domenicali.

“Apprendiamo senza un filo di logica - commenta Nino Vullo - come, nonostante l’ordinanza di sospensione dei mercatini, in alcun modo comunicata direttamente agli interessati, alcuni operatori hanno comunque aperto la loro attività (Vulcania, Sanzio) mentre agli operatori di piazza Giovanni Verga è stata inibita la possibilità di iniziare la vendita. Per tali operatori chiediamo un immediato ristoro per i danni economici subiti. Inoltre, sul merito dell’ordinanza è fondamentale sottolineare la totale incoerenza rispetto all’attività dei mercatini domenicali, i quali non producono indifferenziata bensì rifiuto organico e pertanto differenziabile. Consigliamo al sindaco, prima di prendere alcun provvedimento, di coinvolgere i diretti interessati".