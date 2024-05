Mercatino delle pulci di San Giuseppe La Rena, controlli e sanzioni della polizia

Ieri mattina, nel rione di via San Giuseppe La Rena, angolo via Forcile, gli agenti della polizia di Stato, della polizia locale e dell’Asp veterinaria, in attività congiunta, hanno eseguito specifici controlli che hanno riguardato il mercatino dell’usato che, pur essendo autorizzato per la giornata di domenica, in maniera del tutto abusiva, si è svolto anche di sabato. I controlli volti al ripristino della legalità sono stati disposti con ordinanza del questore di Catania nell’ambito del piano di controllo integrato del territorio.

Durante le operazioni di controllo degli ambulanti, è stata dedicata particolare attenzione alla verifica della titolarità delle previste autorizzazioni di pubblica sicurezza, nonché, alla provenienza della merce esposta per la vendita. Nel corso del servizio sono state elevate sanzioni amministrative e compilati i relativi verbali di sequestro: alcuni dei rivenditori sottoposti a verifica sono risultati sprovvisti della prescritta licenza comunale. È stata, inoltre, trovata merce abbandonata da persone che alla vista delle forze dell’ordine l’hanno lasciata per terra per poi, in maniera del tutto anonima, allontanarsi dal luogo del controllo.

Complessivamente le persone controllate, nonostante le avverse condizioni meteo, sono state diciotto e multate cinque persone alle quali è stata contestava la sanzione amministrativa dell’abusivismo commerciale. La merce, sottoposta a sequestro amministrativo, è stata prelevata e trasportata, a cura della polizia locale, per la custodia e i successivi accertamenti di rito prontamente avviati.