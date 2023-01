Festività agatine, trasferimento provvisorio del Mercatino delle Pulci in piazza Carlo Alberto

Il Mercatino delle Pulci di via Dusmet sarà temporaneamente trasferito in piazza Carlo Alberto nelle domeniche 22, 29 gennaio e 12 febbraio. Il provvedimento del Commissario straordinario mira ad assicurare lo svolgimento delle attività di vendita agli operatori nel periodo dei festeggiamenti agatini in cui, per ragioni di sicurezza, è stata disposta la sospensione del mercatino nel sito di via Dusmet.