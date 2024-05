Segnalazioni

/ Via Cardinale Dusmet

Lettori: "Il mercatino delle pulci di via Dusmet occupa il marciapiede"

"Camminare sul marciapiede di via Dusmet la domenica è impossibile, gli oggetti d'antiquariato sono esposti in tutto il camminamento pedonale, anche in curva". E' quanto segnala un lettore del nostro giornale