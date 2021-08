Mercatino, riconosce oggetti che gli erano stati rubati e chiama la polizia

Nella giornata di ieri, personale delle Volanti, nei vari turni di servizio di controllo del territorio, ha proceduto a denunciare diverse persone per vari reati. Nello specifico, nella mattinata un uomo ha richiesto l’intervento della volante perché riconosceva, presso il “mercatino” di via San Giuseppe La Rena, degli oggetti di sua proprietà che gli erano stati rubati alcuni giorni prima; effettuati gli accertamenti di rito e verificato che la merce esposta, in effetti, risultava rubata, il titolare della bancarella è stato denunciato per il reato di ricettazione e la merce restituita al legittimo proprietario.