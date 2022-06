Mercato rionale di Cibali, raccolta firme sul problema rifiuti e disagi

Stamani all’interno del mercato rionale di Cibali, il gruppo del Partito Democratico del 4^ municipio con i consiglieri Mirko Giacone e Andrea Spina hanno realizzato una raccolta firme inerente il problema rifiuti e i disagi che ad oggi lamentano i cittadini, oltre a consegnare il set informativo di come avviene la raccolta. È intervenuto in sostegno dei colleghi anche il Consigliere del primo municipio Cadili. “I cittadini risultano ancora essere spaesati sulla modalità di realizzazione della differenziata e lamentano i disservizi che ad oggi esistono in tutto il territorio di Cibali, dove la situazione in molte vie è drammatica. Abbiamo realizzato insieme al consigliere Spina questa giornata informativa per spiegare ai cittadini come avverrà il servizio. Chiediamo anche una pulizia delle strade e disinfestazione", spiega il capogruppo del PD Giacone. “Siamo soddisfatti della partecipazione dei cittadini che hanno apprezzato l’iniziativa. Andavano effettuate attraverso dei banchetti, così come abbiamo realizzato oggi noi, delle giornate informative da parte della nuova ditta", dichiara il consigliere Spina. “Il Partito Democratico è in crescita nei sondaggi anche locali e la dimostrazione di stima dei cittadini è la dimostrazione. Le piazze sono il nostro habitat naturale. L’iniziativa dei colleghi Giacone e Spina sarà riproposta anche nel mio municipio nei prossimi giorni", conclude Cadili.