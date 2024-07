Sopralluogo al mercato di San Giorgio, si valuta lo spostamento in altra sede

Il vicepresidente vicario del consiglio comunale, Riccardo Pellegrino, si è recato a San Giorgio per incontrare le cittadine e i cittadini del VI Municipio, insieme con il presidente Francesco Valenti e il consigliere Graziano Bonaccorsi. "Abbiamo visitato il mercato settimanale che si svolge preso la stradale S. Giorgio - dichiara Pellegrino - e, successivamente, abbiamo effettuato un sopralluogo in un'area vicina che potrebbe essere destinata a nuova sede del mercato". Secondo Pellegrino, l'area individuata ha già la destinazione d'uso di area mercatale e, con l'impegno dell'amministrazione comunale, potrebbe essere pronta per dare nuova dignità al quartiere. L'attuale posizione del mercato creerebbe diversi problemi di sicurezza e viabilità, soprattutto durante il periodo scolastico. Durante il sopralluogo, l'assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Gelsomino, si è unito al gruppo per valutare la fattibilità del progetto. "Il prossimo passo - conclude Pellegrino - sarà presentare una mozione in Consiglio comunale per richiedere la redazione di un progetto con i fondi del Pnrr".