L'arcivescovo Renna celebra una messa a Piazza Lanza in ricordo dei tre agenti morti in un incidente

Lavoravano al reparto Manutenzione Ordinaria Fabbricati del carcere di Piazza Lanza i tre agenti morti un mese fa in un incidente stradale avvenuto nei pressi di mineo Mineo. Ieri sono stati ricordati per il trigesimo sul luogo di lavoro con una messa presieduta dall’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna. Alla cerimonia erano presenti i parenti stretti dei tre poliziotti penitenziari Gianluca Barbanti, Giuseppe Spampinato e Piero Tatoli, la direttrice della casa circondariale, Nunziella Di Fazio, la comandante Simona Verborosso, tanti colleghi di lavoro accorsi per l’occasione, alcuni volontari impegnati a Piazza Lanza e la squadra di detenuti che seguivano fedelmente gli agenti nei lavori di manutenzione. A concelebrare con l’arcivescovo, il cappellano del carcere, don Antonio Giacona e il segretario arcivescovile don Nunzio Schilirò. L’arcivescovo Renna ha sottolineato come "nel lavoro, soprattutto in questo lavoro particolare a volte duro e difficile, l’uomo metta in gioco tutto se stesso. E i nostri Gianluca Giuseppe e Pietro – ha aggiunto – si sono caratterizzati sempre per la loro umanità".

E rivolgendosi ai detenuti che partecipavano nella squadra della Mof alle ristrutturazioni del fabbricato ha aggiunto: "Gianluca, Giuseppe e Pietro vi hanno lasciato il loro esempio di umanità, vi hanno guardati e vi sono stati vicini sempre con questa umanità". Indirizzandosi ai familiari degli agenti defunti, l’arcivescovo ha affermato: "Sappiamo che il vostro dolore è così grande che solo Dio lo può capire e accogliere, ma sappiamo che questi vostri cari hanno vissuto da giusti". Grande la commozione fra i presenti, soprattutto quando ha preso la parola, al termine della celebrazione eucaristica, la comandante degli agenti, Simona Verborosso. "Noi – ha raccontato – siamo stati a visitare le famiglie dei nostri colleghi defunti e abbiamo avuto così modo di conoscerli sotto un altro profilo, più intimo, personale. Questi tre nostri colleghi morti nello stesso incidente erano una squadra. E lo erano con i detenuti che li collaboravano e che sono qui a ricordarli".