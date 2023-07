"Scoop a pagamento con file riservati su Messina Denaro": indagato Fabrizio Corona

Subito dopo la cattura, il 16 gennaio scorso, spuntavano come funghi le chat tra il boss Matteo Messina Denaro ed alcune pazienti con cui aveva fatto la chemioterapia alla clinica La Maddalena. Materiale oggetto di indagini e coperto per questo dal segreto istruttorio, che tuttavia spopolava in televisione, in rete e non solo. Una fuga di notizie che stamattina ha fatto finire agli arresti domiciliari un maresciallo dei carabinieri in servizio al nucleo operativo della Compagnia di Mazara del Vallo, Luigi Pirollo, e un consigliere comunale di Mazara del Vallo, Giorgio Randazzo.Indagato anche l'ex agente fotografico, Fabrizio Corona, che in passato ha già avuto problemi con la giustizia.

Secondo la ricostruzione del procuratore aggiunto Paolo Guido e degli stessi carabinieri dei Comandi provinciali di Palermo e Trapani, Pirollo - accedendo abusivamente ai sistemi informatici dell'Arma - avrebbe sottratto quasi 800 file (768 per l'esattezza) che avrebbe poi passato al consigliere comunale. Questi - sempre secondo la prospettazione dell'accusa - avrebbe poi contattato Corona e avrebbe cercato di rivendergli il materiale. Scoop a pagamento, quindi, che sarebbero stati rilanciati - come già era emerso ad aprile - anche dalla trasmissione di Massimo Giletti "Non è l'arena", in onda su La7 e sospesa qualche mese fa.