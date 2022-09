Previsioni meteo per il weekend: cielo sereno e temperature stazionarie

Sulla Sicilia il tempo risulterà molto variabile in questa seconda metà della settimana a causa di correnti umide occidentali che porteranno a tratti dell’instabilità, ma vediamo andando in ordine. Giovedì giornata inizialmente instabile con rovesci e temporali anche intensi sulle aree tirreniche centrali della regione. Dal pomeriggio migliora ovunque con ampie schiarite. Qualche locale piovasco solo sullo stretto di Messina e sul Catanese settentrionale.

Venerdì nulla da segnalare, cielo parzialmente nuvoloso, nubi in aumento dalla sera con i primi temporali sulla Sicilia occidentale, sintomo di un peggioramento meteo imminente. Sabato infatti avremo una prima parte della giornata fortemente instabile con temporali anche violenti sulle zone tirreniche dell’isola, fenomeni in spostamento da Ovest verso Est. Più asciutto tra Agrigentino, Ragusano e Siracusano. Maggiori schiarite ovunque dal pomeriggio ma persisteranno ancora dei rovesci sparsi sul litorale settentrionale e orientale siciliano. Serata stabile con cielo sereno. Domenica previsti piovaschi solo sul Messinese, soleggiato altrove. Prossima settimana più stabile grazie al ritorno dell’anticiclone. Temperature che non subiranno grandi variazioni, più fresco solo sabato a causa dei temporali e di forti venti di Maestrale. Sono le previsioni meteo del Meteorologo Federico Brescia di 3BMeteo per il weekend in Sicilia.

Le previsioni per Catania

Generale variabilità nella giornata di giovedì con rovesci sparsi durante il giorno. Poi weekend nel complesso stabile con cielo sereno o parzialmente nuvoloso. Temperature stazionarie.