Meteo: ancora sole e temperature estive ma nel fine settimana arriva la pioggia

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com a cura di Gaetano Geneovese al momento la situazione metereologica di questa settimana prevede bel tempo e caldo su tutta la Sicilia fino a venerdì ma sabato arriva una nuova perturbazione con piogge e temporali. Alta pressione in rimonta sulla Sicilia durante i prossimi giorni, quando sono attese condizioni di stabilità atmosferica con ampi spazi di sereno su tutte le province. Qualche innocuo annuvolamento interesserà solo i principali comprensori montuosi con locali acquazzoni. Le temperature subiranno un ulteriore aumento, specie nei valori massimi con picchi fino a 33°-34°C nei valori massimi. Nel fine settimana invece, stando alle odierne emissioni dei principali modelli di previsione del tempo, una nuova perturbazione collegata ad un centro di bassa pressione in evoluzione da ovest verso est, riporterà le piogge su gran parte dell’isola, dove non mancheranno anche episodi temporaleschi. Le temperature, proprio per effetto della perturbazione, subiranno un graduale calo fino a riportarsi su valori in linea con le medie tipiche per il periodo.

Le previsioni per Catania

La città di Catania vivrà giornate tipicamente estive con cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso per diversi giorni. Fino a venerdì infatti, un campo di alta pressione garantirà tempo stabile con temperature prossime ai 27°C-28°C. Nel fine settimana invece, ci sarà occasione per occasionali piovaschi specie durante la giornata di sabato. In questo frangente, le temperature subiranno un lieve calo, specie nei valori massimi.