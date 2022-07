Metropolitana aperta dalle 6 alle 24: in arrivo oltre cinque milioni di euro

"E' stato approvato l'aumento del contributo, 5,2 milioni di euro per ogni anno a venire, assegnato alla gestione della Metropolitana di Catania". Lo annuncia il sottosegretario delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Giancarlo Cancelleri. "E' stato un impegno che avevo preso a inizio mese - afferma - sul tema del prolungamento del servizio di metropolitana dalle 6 fino alle 24 tutti i giorni, compresi i festivi, rispetto all'attuale che va dalle 7 alle 21. Un altro impegno mantenuto che si affianca ai finanziamenti che il governo nazionale ha voluto destinare al prolungamento della linea".

"Per me - aggiunge Cancelleri - è un fatto storico, da oggi il servizio di mobilita' sostenibile di Catania entra davvero nel terzo millennio. E' allo studio anche la possibilita' di estendere oltre le ore 24 l'esercizio della metropolitana, ad esempio in alcune occasioni particolarmente affollate come concerti o manifestazioni religiose. Sono convinto - chiosa il sottosegretario - che con questa norma abbiamo davvero reso un grande servizio alla comunità."