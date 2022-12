Finanziamento metropolitana Paternò, per Salvaicilisti i fondi ci sono se si sceglie una tecnlologia più conveniente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

"Tratta Misterbianco-Paternò metropolitana, i fondi per la realizzazione non bastano più" è il titolo di un articolo uscito ieri, ma a ben guardare, i soldi per la realizzazione di quella tratta di metropolitana a cui si riferisce bastano e avanzano: si tratta solo di scegliere la tecnologia più conveniente per ottenere il risultato prefissato.



Se lo scopo del progetto è quello di implementare un servizio metropolitano che da Paternò porti a Catania in mezz'ora, con una frequenza di 10/15 minuti ed una capienza dei convogli pari a quella dell'attuale tratta urbana della metropolitana, allora è senz'altro possibile realizzarlo. Osserviamo la tratta storica di superficie, che andrebbe ad essere sostituita: tra Catania e Paternò sono presenti 9 fermate e 5 punti di incrocio equidistanti, con piattaforme da 80 metri (pari a quelle dell'attuale metro urbana), e la percorrenza tra i punti di incrocio, in base a dati storici certi e verificabili, è di 7 minuti o inferiore (con le "littorine" attuali, alcuni passaggi a livello "a vista" e la vigente limitazione della velocità a 45 km/h): già con solo cinque treni è quindi oggi possibile servire l'intera tratta da Paternò a Borgo con una corsa ogni 14 minuti ed una percorrenza complessiva di 35 minuti. Il che sarebbe già sufficiente, ma certamente può e deve essere migliorato. Cosa manca? Facciamo la lista della spesa:

un moderno sistema di controllo della circolazione, che serve a consentire prestazioni della linea enormemente superiori a quelle della "marcia a vista" e con maggiore sicurezza: per questo FCE ha già predisposto un bando per l'implementazione del sistema ERTMS - della stessa famiglia dell'alta velocità! - sull'intera linea extraurbana;

nuovi treni: oltre ai treni Vulcano (finalmente in corso di manutenzione), FCE ha già predisposto un bando per l'acquisto di 15 nuovi treni per la linea di superficie, il che permetterebbe di destinare le vecchie littorine a scopi turistici;

elettrificazione: un ammodernamento non previsto che, anche se non strettamente necessario, sarebbe il caso di considerare, visti i vantaggi che offre a fronte della "leggerezza" della sua implementazione; oppure si potrebbe pensare a nuovi treni ad idrogeno, anche questi già contemplati da FCE;

una maggiore attenzione all'accessibilità delle stazioni, all'intermodalità, agli aspetti turistici, alla cura dell'informazione e del sito, etc.

Per la metro, quella vera, sono necessari ed urgenti ben altri sviluppi, mentre per la tratta fino a Paternò, oltre ad assolvere gli stessi scopi prefissati, il semplice "aggiornamento" della linea storica presenterebbe ulteriori notevoli vantaggi, non ultimo quello di evitare la prevista soppressione o dislocazione di alcune stazioni (a causa di limitazioni intrinseche della metro, che non consentirebbe più di raggiungerle, come nel caso di Lineri o di Paternò), in aggiunta alla possibilità di bypassare le fermate urbane nei pressi del capoluogo. Ne beneficerebbe anche l'intera linea, comprendente centri come Bronte o Randazzo, oggi gravemente penalizzati. Ma soprattutto renderebbe possibile mantenere e valorizzare la Circumetnea: un patrimonio storico-paesaggistico-culturale-identitario-iconico-etc incommensurabile, riconosciuto nel mondo, che verrebbe irrimediabilmente compromesso, ed è semplicemente inammissibile che, in tutto questo, il suo valore non sia mai ancora stato messo in conto. I tempi ci sono, il finanziamento verrebbe mantenuto (e ne avanzerebbe) e si salverebbero in un sol colpo capra e cavoli. Perché non pensarci seriamente?