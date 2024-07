Metropolitana, ecco i nuovi orari: l'ultima corsa da Stesicoro all'una di notte

A partire dalle 15 del 22 luglio, la Metropolitana di Catania aggiorna il programma di esercizio in seguito all'entrata in funzione della nuova tratta Nesima-Monte Po. Il tempo di percorrenza dell'intera linea è di 20 minuti. La frequenza dei treni sarà di 10 minuti nelle fasce orarie antimeridiane, dall'apertura fino alle 15, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Nel pomeriggio, a partire dalle 15 fino alla chiusura, la frequenza passerà a 13 minuti. Questa frequenza di 13 minuti sarà mantenuta per l'intera giornata anche il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Gli orari di servizio rimangono invariati. Dal lunedì al giovedì, la prima corsa parte da Monte Po alle 6 e 40 e l'ultima corsa parte da Stesicoro alle 22 e 30. Il venerdì e il sabato, la prima corsa da Monte Po è sempre alle 6 e 40, ma l'ultima corsa da Stesicoro viene estesa fino all'1.

La domenica e nei giorni festivi, il servizio inizia alle 8 e 30 da Monte Po e termina alle 22 e 30 da Stesicoro. Nel dettaglio dei singoli giorni, dal lunedì al giovedì, le prime partenze sono fissate alle 6 e 40 da Monte Po e alle 7 e 5 da Stesicoro, mentre le ultime partenze sono rispettivamente alle 21 e 58 da Monte Po e alle 22 e 30 da Stesicoro. La frequenza dei treni è di 10 minuti fino alle 15 e di 13 minuti successivamente. Il venerdì le prime partenze sono sempre alle 6 e 40 da Monte Po e alle 7 e 5 da Stesicoro, mentre le ultime partenze sono alle 00 e 34 da Monte Po e all'1 da Stesicoro. Anche in questo caso, la frequenza dei treni è di 10 minuti fino alle 15 e di 13 minuti dopo. Il sabato le prime partenze sono alle 6 e 40 da Monte Po e alle 7 e 5 da Stesicoro, mentre le ultime partenze sono alle 00 e 26 da Monte Po e all'1 da Stesicoro.

La frequenza dei treni è di 13 minuti per tutta la giornata. La domenica le prime partenze sono alle 8 e 30 da Monte Po e alle 8 e 50 da Stesicoro, mentre le ultime partenze sono alle 21 e 56 da Monte Po e alle 22 e 30 da Stesicoro. Anche in questo caso, la frequenza dei treni è di 13 minuti per tutta la giornata. Il nuovo programma di esercizio prevede un totale di 1146 corse settimanali, con una distribuzione di 190 corse giornaliere il venerdì, 166 dal lunedì al giovedì e il sabato, e 126 la domenica e nei giorni festivi. Dal 23 luglio, sarà inoltre operativa una navetta di adduzione alla metropolitana "Monte Po - Lineri", che percorrerà una linea circolare con sei fermate: metro Monte Po, Monte Po, metro Fontana, metro Nesima, Lineri e di nuovo metro Monte Po. Questo servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì e nelle giornate di sabato dal 12 al 24 agosto, mentre sarà sospeso durante le giornate domenicali e festive.