La metropolitana di Catania sarà chiusa il primo novembre

"Mentre nelle altre grandi città italiane viene garantito il servizio metropolitana in concomitanza con i festivi a Catania, invece, lo si azzera. La comunicazione comparsa sul sito Fce di sospensione del servizio in occasione del primo novembre è l'ennesimo capitolo assurdo della mobilità insostenibile catanese". Lo ha detto la deputata regionale Jose Marano a proposito della chiusura del servizio metro a Catania. "Invece di agevolare le famiglie, i turisti, i visitatori con i mezzi pubblici si decide di penalizzare tutta la collettività costringendo all'utilizzo del mezzo privato, quindi incentivando traffico e caos negli spostamenti e inquinamento. Un’azienda pubblica di competenza statale che deve garantire un servizio pubblico essenziale non può permettersi di sospendere chiudere nei giorni festivi. La critica situazione ambientale emersa da Legambiente in merito ai livelli di inquinamento della città impone una revisione del piano di mobilità cittadina. Catania - conclude Marano - supera abbondantemente i valori suggeriti per contenere l’inquinamento ambientale e l’alta concentrazione e vicinanza di grandi vie di comunicazione al centro urbano richiedono urgenti soluzioni. Inoltre, Assoturismo stima 1.2 milioni di presenze turistiche in più in tutta Italia rispetto allo scorso anno, in questo stesso periodo, e non è questo certo il modo di accogliere i turisti e le famiglie catanesi".