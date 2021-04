Metropolitana, confermato il finanziamento per la tratta Misterbianco-Paternò

“Stiamo scrivendo una pagina storica per la mobilità sostenibile, perché si raggiunge un obiettivo grandioso per la nostra area metropolitana urbana e interurbana. Ringrazio il governo nazionale, il sottosegretario alle infrastrutture Cancelleri e il direttore generale di Fce Fiore, che ci hanno fatto raggiungere questo traguardo grazie anche alla forte intesa tra i rappresentanti istituzionali a ogni livello, comunale, provinciale e regionale". E' quanto afferma il Sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in merito all’annuncio del finanziamento complessivo della tratta della metropolitana Fce da Misterbianco ad Adrano, coi fondi aggiuntivi del Recovery Plan. Nel 2026 il tratto sotterraneo veloce di Catania arriverà così ad un numero complessivo di ventisette stazioni e oltre trenta chilometri di lunghezza, da Paternò all’aeroporto di Fontanarossa, attraversando i comuni di Belpasso e Misterbianco. Potranno usufruire del servizio anche i pendolari di Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Adrano e Bronte, rinunciando così all'auto privata per raggiungere Catania o recarsi all'aeroporto.

"La metropolitana - continua il Sindaco Pogliese - così completata, diverrà una grande infrastruttura di servizio al territorio in ottica di agglomerati urbani area vasta, che ricorda i modello dei treni "rer" di Parigi che, oltre a unire luoghi vicini, connettono le parti urbane esterne con la metro cittadina. Voglio far presente, inoltre, che nello scorso mese di gennaio, velocizzando alcuni precedenti rallentamenti delle procedure esecutive per impugnative giudiziarie al Tar, abbiamo inviato al Ministero delle Infrastrutture la parte del Pums necessaria proprio per sostenere questo progetto, con una precisa sinergia istituzionale del governo Nazionale con il Comune di Catania, la Regione, Fce e Città Metropolitana”.