Metropolitana Misterbianco-Paternò, il Sindaco di Belpasso incontra il direttore di Fce

Il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha incontrato il direttore generale di Fce, Salvo Fiore, e gli ingegneri che hanno sviluppato e realizzeranno il progetto infrastrutturale della tratta della metropolitana Misterbianco-Paternò. La linea avrà una tratta di 11,5 chilometri con 5 stazioni da realizzare, e 3 di queste ricadranno sul territorio di Belpasso. Nello specifico le stazioni saranno: Gullotta - Misterbianco, Belpasso – Piano Tavola, Belpasso-Valcorrente (centro commerciale di Etnapolis, Belpasso-Giaconia (corrispondente a Palazzolo, Ardizzone-Paternò, dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo. La formalizzazione del contratto, per la realizzazione della tratta Misterbianco-Paternò della metropolitana di Catania, è avvenuta a settembre scorso e rappresenta il completamento della linea metro che dall’aeroporto 'Vincenzo Bellini' di Catania condurrà fino a Paternò.

"Con questa tratta - dichiara Caputo - la metropolitana di Catania, disporrà di una linea lunga circa 30 chilometri ai quali, in una fase successiva, potrebbero aggiungersi ulteriori 15 chilometri della dorsale Paternò – Adrano, definitivo terminale dell’infrastruttura di trasporto la quale oggi risulta parzialmente attrezzata". L’importo dell’intervento complessivo, affidato mediante accordo quadro, è di circa 672 milioni di euro, mentre l’importo del primo contratto applicativo, ammonta a circa 554 milioni di euro. L’opera dovrebbe essere completata entro la fine del 2026, rispettando i tempi imposti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. A effettuare l’intervento sarà la Consorzio Stabile Sis Scpa di Torino, presente coi suoi delegati all'incontro di ieri al Comune di Belpasso. "L’infrastruttura non è solo strategica per tutta l’area della provincia catanese ma rappresenta una svolta per la mobilità del nostro territorio. Mi auguro che i lavori vadano avanti speditamente, così come ci è stato illustrato stamattina, nonostante la storia ci insegna quanto sia difficile rispettare le tempistiche quando si parla di grandi opere come queste", conclude il sindaco Caputo.