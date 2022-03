Mezzi bruciati in via Padova, in corso le operazioni di rimozione

E’ in corso l’operazione per rimuovere auto e scooter carbonizzati che, da oltre un mese, restavano ai bordi della corsia di via Padova. Una situazione segnalata dall’intero consiglio del III municipio e prontamente raccolta dall’amministrazione comunale. A dare l'annuncio è il presidente del III municipio, Paolo Ferrara: “Parliamo di un intervento che non sarà semplice ma la cosa fondamentale è che si cominciano a rimuovere i primi mezzi. Nel giro di pochissimi giorni contiamo di rimuovere il tutto e restituire il giusto decoro e sicurezza ad una strada fortemente trafficata del nostro territorio".

"Un plauso ovviamente- prosegue Ferrara- va fatto all’amministrazione comunale e agli uffici preposti che, nonostante le difficoltà, hanno agito in tempi brevi per rimuovere le carcasse carbonizzate. Questo dimostra la grande importanza che riveste la sinergia tra i consigli di municipio e Palazzo degli Elefanti per amministrare in modo corretto il territorio etneo”.