Caltagirone, Micol Liardo nuovo assessore a Innovazione, Sport e Politiche giovanili

Micol Liardo, 43 anni, laureata in Lettere moderne, docente L2 (insegna italiano come lingua seconda agli stranieri), è il nuovo assessore della Giunta comunale guidata da Fabio Roccuzzo. Designata da quest'ultimo, Liardo ha giurato in municipio, davanti al segretario generale Loredana Patti e alla presenza dello stesso primo cittadino e dei suoi colleghi assessori. A lei sono state assegnate le stesse deleghe del suo predecessore Luca Giarmanà, vale a dire: Digitalizzazione, Innovazione, Sport e Politiche giovanili, nell'ambito delle quali la Liardo sarà chiamata a occuparsi pure di Ufficio relazioni con il pubblico, sito web, cooperazione, uffici demografici e ufficio elettorale. Liardo sarà presentata dal sindaco al Consiglio nella seduta di lunedì 6 novembre.

"Ringrazio il sindaco per la fiducia - ha commentato la neo assessora - Questo ruolo rappresenta per me una grossa responsabilità, ma anche una bella opportunità per dare un contributo alla crescita della città. Mi adopererò per portare avanti, con il massimo impegno e nel segno della continuità, il buon lavoro svolto da Giarmanà".

"Sono lieto - ha dichiarato il sindaco Roccuzzo - di accogliere in Giunta la dott.ssa Micol Liardo, stimata professionista, espressione della società civile e del partito di Sinistra italiana - Verdi. Sono sicuro che saprà proseguire nel migliore dei modi l'azione condotta da Luca Giarmanà, che ringrazio ancora una volta per ciò che ha realizzato".