Microdiscarica vicino l'istituto "Lombardo Radice": "Occorre porre fine a questa situazione"

E’ ormai da settimane che il servizio di raccolta dei rifiuti, in via Lecce, non funziona come dovrebbe. Il Comitato Vulcania sollecita l'Amministrazione comunale e il terzo municipio a eseguire interventi immediati di bonifica, prevenzione e repressione.

"Continua questo comportamento di inciviltà - spiega la presidente del Comitato, Angela Cerri - Ogni giorno si fermano diverse auto che abitualmente scaricano i rifiuti in questo tratto della via Lecce, accanto all’ingresso dell’istituto "Lombardo Radice". Il risultato di ciò è ovviamente il comportamento censurabile di questi cittadini che non rispettano le norme, né l’ambiente né gli altri cittadini. Occorre porre fine a questa situazione. I quartieri, negli ultimi tempi, assistono al proliferare di micro discariche. Tutto ciò è anche dovuto alla totale assenza di controlli da parte degli organi preposti. Il Comitato Vulcania sollecita e chiede controlli, serrati e costanti, nei luoghi maggiormente prescelti per lo scarico indiscriminato di rifiuti, con l’obiettivo di identificare e punire i trasgressori nell’interesse della collettività. Inoltre, rassicurare i residenti di via Lecce al ripristino e all’ennesima bonifica della zona deturpata da rifiuti abbandonati dai cittadini incivili".