Via San Basilio a San Giovanni la Punta tra rifiuti e degrado, Basile (FdI): "Necessari interventi concreti"

"Nel silenzio più totale di un'amministrazione impegnata nei giri di valzer degli assessori che si disinteressa totalmente del territorio e dei suoi cittadini, un’arteria principale denominata via San Basilio è diventata ormai discarica a cielo aperto". A prendersi carico di fare un sopralluogo, contattato da diversi cittadini, il consigliere di Fratelli d’Italia, Eugenio Basile.

Solo colpa dell'inciviltà? "Assolutamente no - dice il consigliere - la colpa principale è da ricondurre a questa amministrazione ed alla sua giunta. Dove sono il sindaco e l'assessore di riferimento? Come si sta adoperando questa amministrazione per risolvere questo grave ed increscioso problema? Le risposte dei soggetti tirati in causa possono essere molteplici, ma la realtà è lontana dalla risposta ‘politica’' che saranno, forse, in grado di dare".

"Questa amministrazione prenda esempio dai comuni virtuosi che ci stanno intorno -continua il consigliere - e metta in discussione nuovamente i contratti con la società che si occupa della gestione dei rifiuti, attivi velocemente un sistema di controllo che consenta di rimpinguare le casse comunali a danno degli incivili e non delle persone che pagano la tassa sui rifiuti e che poi come ben servito uscendo di casa si trovano di fronte ad un letamaio. I puntesi attendono risposte ed interventi concreti".