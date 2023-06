Acireale, in via Antillo sarà attivato un ambulatorio veterinario di pronto soccorso

L’amministrazione comunale di Acireale ha approvato la convenzione attraverso la quale viene concesso all’Azienda sanitaria provinciale l’utilizzo di una struttura di via Antillo (ex Cema) per lo svolgimento del servizio veterinario del distretto locale, nella quale, oltre alla gestione di un ambulatorio per il randagismo e la microchippatura degli animali di affezione, sarà attivato anche un ambulatorio di pronto soccorso ed uno stallo provvisorio per gli animali in attesa di essere microchippati. "Un atto – ha osservato l’assessore alla Polizia municipale Francesco Coco - che è stato possibile concretizzare grazie alla sinergia con l'assessore Giovanni Raciti ed alla determinazione del sindaco Stefano Alì".