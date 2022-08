Il 18 settembre alla Villa comunale di Caltagirone, la giornata della microchippatura gratuita del cane

Domenica 18 settembre, alla Villa comunale, a partire dalle 10, si svolgerà la “Giornata della microchippatura gratuita del cane”. Sarà infatti possibile microchippare gratuitamente il proprio animale, anche se d'età superiore ai due mesi, senza incorrere in sanzioni. Inoltre ci sarà la possibilità di adottare cuccioli in cerca di una famiglia. Saranno presenti le associazioni animaliste e gli educatori cinofili per dare preziosi consigli sulla gestione dei cani.

"Giornate come questa – sottolinea l’assessore ai Diritti degli animali Lara Lodato - sono importanti per sensibilizzare i nostri concittadini all'adozione dei cani, per informarli sulle normative vigenti in materia di animali d'affezione e per diffondere una corretta cultura cinofila, ovvero tutto ciò che bisogna sapere per conoscere il cane, cosa comporti vivere con i nostri amici a quattro zampe, come costruire una convivenza serena e felice. Vi aspettiamo".