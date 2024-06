Misterbianco è la prima città ad attivare lo sportello territoriale per il microcredito

La città di Misterbianco è la prima in Sicilia a ospitare uno sportello territoriale per il microcredito direttamente curato dall’Ente Nazionale per il Microcredito (Enm), in forza di una convenzione con il comune. In municipio l'iniziativa è stata presentata stamattina dal sindaco Marco Corsaro e da Roberto Marta, dirigente dell’Ente nazionale microcredito. Sono intervenuti anche Gianfranco Nicotra, presidente IV Commissione consiliare Attività produttive, i delegati di Ordine dei commercialisti etneo e Confartigianato e la presidente di Cna Catania Floriana Franceschini. Il compito istituzionale dell'Enm è di favorire l’accesso al credito delle microimprese e delle categorie sociali maggiormente svantaggiate, attraverso la promozione degli strumenti della microfinanza, l’assistenza tecnica e la formazione anche attraverso l'apertura di uffici locali. Lo sportello microcredito di Misterbianco nascerà integrandosi all'ufficio comunale Suap di via San Rocco Vecchio, diventando un punto di riferimento per i piccoli imprenditori e le forze produttive del territorio. "Stiamo mantenendo l'impegno a sostenere il tessuto imprenditoriale della città - ha affermato il sindaco Marco Corsaro - rafforzando la cultura d'impresa e dando una mano a chi non ha i requisiti per i canali tradizionali di finanziamento. È così che si crea lavoro, favorendo l'iniziativa privata e rimuovendo gli ostacoli per l'avvio di nuove attività economiche sul territorio. A Misterbianco, grazie allo Sportello che stiamo istituendo con l'Enm, sarà più semplice accedere alla leva del microcredito. Il Comune assume una innovativa funzione di ponte fra i piccoli imprenditori, fra chi ha le spalle meno coperte, e il mercato del credito", conclude Corsaro.