"Ecco dov'è arrivata la spazzatura, sono passati 15 giorni dall'ultima raccolta e il cumulo di rifiuti è ancora qui". La segnalazione arriva da un lettore di CataniaToday che denuncia una discarica in via Alacantara all'altezza del civico 14, nel rione popolare di San Giorgio. "Non la raccolgono da due settimane - conclude la segnalazione - speriamo serva a qualcosa perché non se ne può più".