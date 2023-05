Microdiscarica in via Scandurra, il Comitato Vulcania chiede l'immediata bonifica

"E’ ormai da troppe settimane che il servizio di raccolta dei rifiuti, in via Scandurra, tratto finale con angolo di Via Canfora nel quartiere Borgo-Sanzio, non funziona come dovrebbe". Lo denuncia in una nota il Comitato Vulcania.

"Tale disservizio - continua la nota - non risulta essere nuovo per i residenti del quartiere. Davvero una magra figura per il Comune di Catania di cui auspichiamo un intervento urgente in questo tratto di via Scandurra. Ma ciò che più rincresce è la presenza, da oltre un mese di rifiuti vari e pericolosi di cui qualche incivile ha pensato bene di disfarsi lasciandoli nella micro discarica creatasi da prima". Il Comitato Vulcania sollecita l'Amministrazione Municipale e Comunale a eseguire interventi immediati di bonifica e chiede controlli, serrati e costanti, nei luoghi maggiormente prescelti per lo scarico indiscriminato di rifiuti, con l’obiettivo di identificare e punire i trasgressori nell’interesse della collettività.