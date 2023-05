Micro discariche e atti vandalici: "Siamo cittadini stanchi"

"Non possiamo più tacere davanti a tanta incuria e sporcizia, siamo dei cittadini stanchi" - afferma Adele Palazzo, candidata al Consiglio comunale nella Lista “Con Bianco per Catania” a sostegno del sindaco Maurizio Caserta.

"Il degrado della città sta raggiungendo livelli allarmanti. Registro enorme disagio da parte dei cittadini che continuano a segnalarmi situazione di assoluto degrado. Non da ultimo ho ricevuto solleciti da parte di gestori di case vacanze che si ritengono preoccupati per la situazione di estrema sporcizia in cui versa la città – “Rischiamo di perdere ospiti, purtroppo le recensioni parlano chiaro, i turisti rimangono delusi dalla sporcizia”- Queste sono le parole di allarme che vengono esternate di continuo. Si tratta di un danno di immagine che si traduce anche in un danno economico, per chi vive di turismo".

"Mi preme ribadire il diritto dei cittadini nel pretendere una città pulita ed ordinata, ci troviamo infatti in una condizione di rischio igienico sanitario, se consideriamo che l’estate è ormai alle porte. Inoltre sempre più frequenti sono gli atti vandalici, io personalmente mi sono trovata molte volte nelle condizioni di dover chiamare le forze dell’ordine per segnalare atti di teppismo nei confronti di beni pubblici, che i cittadini pagano di tasca propria. Catania rischia di rimanere schiacciata dai sentimenti di delusione e di abbandono che i cittadini provano nei confronti delle istituzioni. Non permetteremo a questa giunta di governare per altri cinque anni. Siamo stati troppo a lungo in silenzio, adesso credo che sia l’ora di voltare pagine e dare una vera, reale e concreta possibilità di cambiamento a Catania".