Latte, pannolini e biberon per i migranti trasferiti nell'ex mercato ortofrutticolo

Il Rotary Catania Est in supporto dei migranti trasferiti presso l'hub dell'ex mercato ortofrutticolo di via Forcile. "In un momento di grande emergenza umanitaria come quella dei migranti - afferma il presidente Dimitri Tosi - il supporto delle organizzazioni locali e della comunità è essenziale per garantire il benessere e la protezione delle persone coinvolte. Non abbiamo esitato un momento dopo la chiamata del responsabile della Protezione Civile di Catania Marco Romano. Grazie al contributo di ogni singolo socio, dopo sole poche ore dalla richiesta di aiuto, siamo riusciti a offrire un prezioso supporto, dimostrando ancora una volta l’impegno del Rotary a favore del progresso e del benessere sociale". Il Rotary Catania Est ha deciso di concentrarsi sulla fornitura di prodotti essenziali consegnando due carrelli di latte in polvere, pannolini e biberon.

"L'emergenza migranti richiede una risposta solidale e coordinata da parte di tutti gli attori che si impegnano a promuovere il benessere e il progresso sociale”, prosegue il presidente Tosi. Il sostegno dimostrato con questa azione - conclude Tosi - vuole essere esempio di come la comunità sia in grado di unirsi e lavorare insieme per affrontare e superare le sfide umanitarie più urgenti".