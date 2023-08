I bus Ast trasferiranno a Catania 70 migranti

Si rinnova la collaborazione tra Regione e la Prefettura di Trapani per il trasferimento di 234 migranti dal Cpr di Milo. L’Ast, società regionale per il trasporto pubblico, ha messo a disposizione cinque bus che domani, 15 agosto, trasferiranno 70 persone a Catania, 114 a Reggio Calabria e 50 a Vibo Valentia. "Ricevuta la richiesta del prefetto di Trapani - dice l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò -, abbiamo immediatamente attivato l’Ast che non si è tirata indietro. Il presidente Schifani nei mesi scorsi ha ottenuto il riconoscimento dello stato di emergenza da parte dell’esecutivo nazionale e sta facendo la propria parte anche sul fronte dei trasferimenti. Un contributo importante per gestire l’enorme flusso di migranti che sta raggiungendo la Sicilia in queste settimane".