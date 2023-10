Migranti, avvocati di Catania lanciano raccolta firme: "Difendiamo funzione della magistratura"

"In relazione agli attacchi del Governo a più Giudici del Tribunale di Catania e di altri fori accusati di scagliarsi contro i provvedimenti di un 'esecutivo democraticamente eletto', i sottoscritti avvocati esprimono forte preoccupazione in quanto tali attacchi lungi dall'esprimersi sul merito dei provvedimenti giurisdizionali si sostanziano in attacchi personali ai giudici e alle loro famiglie".

Lo scrivono, nell'avviare una raccolta firme riservata a soli avvocati, 28 legali che sono primi firmatari del documento sulle decisioni adottate dai giudici Iolanda Apostolico e Rosario Cupri, che non hanno convalidato il trattenimento di sei migranti a Pozzallo, disposto dal Questore di Ragusa. Gli autori del documento scrivono: "Noi come avvocati non difendiamo la magistratura in quanto tale, difendiamo la sua funzione nella Giurisdizione in quanto anche noi parte di essa".

"Gli attacchi - scrivono ancora gli avvocati - prescindono dai singoli comportamenti dei magistrati enfatizzando ogni frase, ogni condotta dei singoli. Nessuno scordi gli attacchi a un giudice, reo di portare i calzini azzurrini. Appaiono come atti intimidatori che vogliono condizionare la Magistratura nelle sue decisioni. Oggi in tema di migranti, domani per decisioni, in qualsivoglia tema di diritti civili o sociali, non gradite a questa maggioranza. In queste ultime ore addirittura un altro Ministro, Nello Musumeci, si lascia andare a illazioni su un non meglio specificati magistrati che 'farebbe politica', quasi un'intimidazione preventiva generalista. Di fatto una minaccia omertosa e inqualificabile. A questo - proseguono i promotori del documento - si aggiunge la mancata assunzione di responsabilità da parte della polizia e dei carabinieri sulle forme di operatività dei loro appartenenti durante manifestazioni legalmente autorizzate, sulle modalità di detenzioni di video e segnalazioni, che sembra siano stato utilizzate e divulgate per fini non investigativi. Ricordiamo infine - chiosano i firmatari del documento - che nella Repubblica Italiana è il Parlamento, e non il Governo, che viene democraticamente eletto, e in ogni caso la legittimazione popolare non consente la denigrazione o peggio ancora la delegittimazione della Giurisdizione"

Questi i nomi degli avvocati primi firmatari: Goffredo D’Antona, Dario Pruiti Ciarello, Nicolò D’Alessandro, Federica Cassia, Paola Ottaviano, Germana Graceffo, Nello Papandrea, Graziella Ileana Licciardello, Giovanna Monaco, Giusy Mascali, Biagio Tinghino, Vito Pirrone, Mario Zappalà, Carmelo Picciotto, Gianflippo Motta, Marco Tringali, Antonio Cannavaro, Andrea Leonardi, Luca Andolina, Maria Lucia D’Anna, Sondra Gianino, Tindaro Truglio, Giovanni Favaccio, Stefano Bigliazzi, Carmen Mirabella, Valentina Costanzo, Nicola Giudice, Matteo Marino.