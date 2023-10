Migranti, Giarrusso (PE): "Governo ignorante, il giudice Apostolico ha solo fatto il suo dovere"

"Iolanda Apostolico, la giudice del tribunale di Catania che ha disapplicato il decreto del governo che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo nei Cpr, ha fatto solo il suo dovere. Ogni polemica è pretestuosa. Ha fatto il suo dovere in base agli articoli 3 e 10 della Costituzione". E' quanto afferma in una nota l'europarlamentare catanese Dino Giarrusso. "I giudici, infatti, rispondono solo alla legge e non al potere - continua e le fonti del diritto hanno una gerarchia. Se Costituzione e diritto europeo, gerarchicamente superiori, stabiliscono dei principi che i decreti legge del governo contravvengono, compito del giudice è applicare quei principi e disapplicare i decreti. E' avvilente, infine, che non si conoscano neanche questi principi base di diritto e che si sfruttino tali eventi per attaccare la magistratura, che è indipendente e autonoma, dimostrando profonda ignoranza su come funzioni la nostra democrazia, lo Stato di Diritto".