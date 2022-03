Donna incinta rischia di partorire in mare: trasportata al Cannizzaro in elicottero

Alle prime ore dell’alba di stamattina un elicottero della guardia costiera di Catania è stato allertato dalla centrale operativa di Roma per soccorrere una donna incinta presente a bordo della ong Ocean Vikings, a 20 miglia dalla costa etnea. Il soccorso è stato messo in atto tramite il verricello di bordo, utilizzando una barella. L’operatore ha provveduto a stabilizzare la donna sulla barella e portarla a bordo dell’elicottero. L’evacuazione medica è stata necessaria per via delle improvvise contrazioni addominali avvertite dalla donna, soccorsa nei giorni scorsi dalla ong a largo della Libia, che ne hanno fatto presumere il parto imminente. La signora è stata portata all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata affidata alle cure del personale medico. A bordo dell’elicottero che ha effettuato il soccorso era presente anche un medico del Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta, che ha effettuato un’iniziale analisi clinica comunicando il tutto al personale medico dell’ospedale.