Migranti, anche la nave Geo Barents diretta verso il porto di Catania

Questa mattina le autorità italiane hanno chiesto alla nave umanitaria di ricerca e soccorso Geo Barents, di Medici Senza Frontiere, di entrare al porto di Catania per valutare casi di vulnerabilità a bordo". Lo riferisce la stessa Ong. Sull'imbarcazione sono presenti 572 naufraghi. Medici Senza Frontiere rende noto che tra loro ci sono 3 donne in stato di gravidanza, mentre sono più di 60 i minori, di cui 50 non accompagnati La nave entrerà nel porto verso le ore 13. Questa mattina si è tenuta presso il molo di Levante una conferenza stampa cui hanno partecipato il deputato PD alla Camera e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, il deputato di Verdi e Sinistra Italiana, Aboubakar Soumahoro ed il senatore Antonio Nicita. Al momento ci sono ancora 24 migranti a bordo della Humanity 1. In nottata sono state trasferite in maniera "selettiva" 155 persone su 177.