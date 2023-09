A Catania arriva un traghetto Siremar con 600 migranti

La nave "Paolo Veronesi" è giunta al porto di Catania questa mattina con a bordo 600 migranti che sono stati trasferiti da Lampedusa. Sul posto è stato attivato il sistema di accoglienza, come da protocollo. Prima di essere condotti nel centro di accoglienza allestito nell'ex hub vaccinale di San Giuseppe La Rena, messo a disposizione dal Comune di Catania, le persone a bordo del traghetto della Siremar dovranno essere fotosegnalate ed identificate in banchina. Non si segnalano particolari criticità sanitarie. E' solo l'ultimo di una serie di trasferimenti che, vista anche la saturazione del centro di accoglienza lampedusano, continueranno probabilmente anche nei prossimi giorni nel capoluogo etneo ed in altri porti della Penisola.