Continuano i salvataggi nel Mediterraneo: attesi circa 200 migranti al porto di Catania

Dovrebbero sbarcare in mattinata, al porto di Catania, altri 200 migranti soccorsi in mare nelle ultime ore nell'ambito di diverse operazioni Sar. Saranno ospitati nell'ex hub vaccinale di San Giuseppe La Rena, messo a disposizione del Comune. Ieri pomeriggio una motovedetta della Guardia costiera, la Cp325, è salpata da Pozzallo per un'operazione di soccorso in mare di migranti segnalati a circa 130 miglia dal porto del Ragusano. Alarm Phone ha segnalato un barcone con 500 persone a bordo, in precarie condizioni di navigazione ed in pericolo di affondamento, anche a causa del mare sostenuto. A fine operazioni, 150 persone sono state soccorse in mare, ieri sera. Le prefetture di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina sono state allertate per gestire le operazioni di accoglienza.