La nave Life Support di Emergency è sbarcata a Catania con a bordo 52 migranti

Nella serata di ieri, la nave Life Support di Emergency ha fatto il suo approdo a Catania trasportando a bordo 52 migranti di varie nazionalità. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia, la protezione civile, la croce rossa e le associazioni di volontariato per garantire assistenza e supporto. I migranti sono stati successivamente trasferiti presso l'hub di via Forcile a San Giuseppe La Rena, dove saranno sottoposti alle necessarie procedure di accoglienza e identificazione. La Nave Life Support di Emergency ha effettuato il soccorso dei 52 naufraghi lo scorso lunedì in acque internazionali, precisamente nella zona Sar libica, in seguito a una segnalazione ricevuta da Alarm Phone.