Migranti, il tribunale civile di Catania: "Illegale lo sbarco selettivo dei migranti a bordo di Humanity 1"

Lo sbarco selettivo dei migranti presenti a bordo della nave di soccorso della Ong Humanity 1, operato su direttiva ministeriale lo scorso novembre, fu illegale. Lo afferma il presidente del tribunale civile di Catania, Marisa Acagnino, nel provvedimento sul ricorso presentato da 35 profughi della ‘Humanity 1’ contro il "decreto interministeriale del 4 novembre del 2022 che ha previsto l'ingresso e la sosta nelle acque territoriali per il tempo strettamente necessario ad assicurare le operazioni di assistenza alle persone che versano in condizioni di emergenza e precarie condizioni di salute, segnalate dalle competenti autorità nazionali". "Fra gli obblighi internazionali, assunti dal nostro Paese - spiega la Acagnino - vi è quello di fornire assistenza ad ogni naufrago, senza possibilità di distinguere, come sancito nel decreto interministeriale, applicato nella circostanza, in base alle condizioni di salute".

"Altro profilo rilevante - continua la presidente della sezione Immigrazione del tribunale civile etneo- è l'incidenza del decreto interministeriale sul diritto dei migranti di presentare domanda di protezione internazionale. In presenza di domanda di protezione internazionale - prosegue il giudice - sorge l'obbligo dello Stato Italiano a registrare tale domanda, consentendo la regolarizzazione, seppure temporanea, della permanenza del migrante nel territorio dello Stato".