Migranti, Apostolico non convalida altri trattenimenti e Piantedosi annuncia impugnativa

La giudice Iolanda Apostolico ha deciso di non convalidare i trattenimenti nel cpr di Pozzallo disposti dal questore di Ragusa nei confronti di quattro migranti tunisini. È il secondo provvedimento in tal senso della giudice finita nella bufera dopo la pubblicazione di un video in cui era stata filmata mentre, ad agosto 2018, protestava contro la decisione dell'allora ministro dell'Interno Salvini di non far sbarcare in porto 150 profughi. Tre giorni fa anche il suo collega Rosario Cupri aveva annullato il trattenimento di sei migranti.

Il provvedimento

"Il richiedente - scrive Apostolico in uno dei 4 provvedimenti in cui nega la convalida del trattenimento - non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda e, come già affermato da precedenti decisioni di questo tribunale, il trattenimento di un richiedente protezione internazionale per le direttive europee, costituendo una misura di privazione della libertà personale, è legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge". La giudice ribadisce inoltre, come già scritto in altre ordinanze, che lo status di richiedente asilo si assume con la manifestazione della volontà di invocare la protezione e nei 4 casi trattati tale volontà è stata espressa già a Lampedusa. A Pozzallo, infatti, i profughi tunisini si sono limitati a ribadire quanto chiesto sull'isola al loro arrivo: per cui per legge la cosiddetta procedura di frontiera non può essere loro applicata e quindi il trattenimento decade. Infine la giudice rileva che la norma del cosiddetto decreto Cutro che prevede il pagamento di una somma a garanzia come mezzo per evitare il trattenimento è "incompatibile con la direttiva Ue del 2013" come interpretata dalla giurisprudenza secondo cui "il trattenimento può avere luogo soltanto ove necessario, sulla base di una valutazione caso per caso, salvo che non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive". Infine Apostolico cita una sentenza della Corte di Giustizia del 2020 secondo cui le norme Ue "devono essere interpretate nel senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità".

Le reazioni della politica

Non si fanno attendere le reazioni della politica. Il primo partito a intervenire è la Lega, "prima in una piazza dove si insultano le Forze dell'Ordine e si difendono gli sbarchi, poi in tribunale per rimettere in circolazione altri clandestini. Un intervento è necessario, come consentito dalla Costituzione, per rispetto della legge, del buonsenso e del popolo italiano", così il partito guidato da Matteo Salvini in una nota. Critiche alla giudice Apostolico anche da Fratelli d'Italia che sulla vicenda interviene con il vice capogruppo a Palazzo Madama Antonella Zedda, "Sull’immigrazione in Italia esistono due fronti contrapposti: da un lato il governo Meloni, che attraverso le nuove normative espelle immigrati clandestini con divieti di ingresso e sgomina bande di scafisti, come avvenuto nelle ultime ore grazie al lavoro della squadra mobile di Trapani; dall’altro una certa magistratura politicizzata, che disapplica le leggi per impedire l’immigrazione illegale di massa rimettendo in libertà immigrati clandestini arrestati. È quanto ha fatto oggi, di nuovo, la giudice del tribunale di Catania Iolanda Apostolico. Gli italiani, stanchi di avere città poco sicure e di doversi sobbarcare il carico di un'accoglienza impossibile, sanno da quale parte stare”, dichiara Antonella Zedda,

Piantedosi: "Impugneremo nuovi provvedimenti"

Non conosco questi ultimi provvedimenti nel dettaglio e non do giudizi sommari su procedimenti giudiziari, ma valuteremo e impugneremo". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a proposito dei nuovi provvedimenti della giudice del tribunale di Catania Iolanda Apostolico. "Siamo profondamente convinti - ha aggiunto il titolare del Viminale incontrando i giornalisti a Cagliari - che i provvedimenti del governo sono legittimi e rispettosi della cornice giuridica. Il tema del trattenimento ai soli scopo dell'identificazione e di fare procedure accelerate alla frontiera è un tema cardine dell'attuale e futura normativa europea, con l'approvazione del Patto di migrazione e asilo"