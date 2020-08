Musumeci tuona contro una tendopoli per migranti a Vizzini: "Totalmente contrari"

Il presidente della Regione Nello Musumeci ha lanciato l'allarme sull'ipotesi di una nuova struttura di accoglienza nel catanese: "Il governo nazionale ha ordinato di allestire una tendopoli per centinaia di migranti nelle campagne tra Vizzini e Militello in Val di Catania. Il governo della Regione Siciliana è totalmente contrario".

"Forse qualcuno a Roma, al posto di arrossire per l'incapacità manifestata nell'adottare un Piano organico sull'immigrazione durante l'emergenza Covid - ha aggiunto il presidente - pensa di poter continuare a trattarci da campo profughi d'Europa. Avevo detto che siamo e saremo contrari al ritorno del business dell'immigrazione e delle facili illusioni per disoccupati disperati. Pensare a una sorta di campo di concentramento per centinaia e centinaia di persone, in tempo di epidemia, significa essere semplicemente irresponsabili. Il ministro dell’Interno intervenga: di tendopoli e di affaristi la Sicilia non vuole più sentirne".

Anche il primo cittadino di Vizzini Vito Saverio Cortese ha espresso le sue perplessità per una scelta "senza preavviso".