Sbarchi a Catania, Siap: "Tanta ipocrisia. Su poliziotti e qualche volontario rimane il peso dell’accoglienza e dell’assistenza"

"Gli sbarchi degli immigrati nella città di Catania sono diventati problemi per i soli poliziotti che al solito devono sostituirsi ad ogni ente di supporto a queste persone. Abbiamo assistito a presidi di associazioni, cittadini 'umanisti' davanti al porto di Catania a seguito delle prime navi delle Ong che si affacciavano al 'porto sicuro', polemiche e denunce al Ministro e al Governo per il trattamento inumano. Eppure oggi non vediamo ne' associazioni ne enti ne' “Umanitari” dinnanzi Palaspedini o l’Hub di San Giuseppe la Rena a constatare il trattamento rivolto alle persone sbarcate e ai minori non accompagnati. Vediamo solo poliziotti che con doppi turni di lavoro sono costretti ad assistere impotenti, al trattamento non 'certamente umanitario' riservato a costoro che abbiamo 'salvato' e accolti nel porto sicuro catanese". E' quanto denuncia Tommaso Vendemmia, segretario provinciale del Siap.

"Mai tanta ipocrisia è stata vista, nessun organo prefettizio dovrebbe permettere ciò. Eppure con il comune assente, e la prefettura quasi inesistente, spetta solo ai poliziotti e qualche volontario il peso dell’accoglienza e dell’assistenza - continua Vendemmia - Ci chiediamo, ma è mai possibile che in questa città nessuno veda niente ne istituzioni ne cittadini c.d. 'umanitari', pronti ad assediare il porto e mettersi in bella mostra davanti le telecamere, ma assenti subito dopo? Ci rivolgiamo ai politici locali e rappresentanti nazionali basta sbarchi in questa città che non ha ne le strutture ne il personale per accogliere i profughi, e ci chiediamo ma quale prezzo ancora dobbiamo pagare noi tutti come comunità".

Sulla questione è intervenuto anche l'eurodeputato Dino Giarrusso che ha definito "l'incapacità di gestione della questione migratoria, una vergogna per l'Europa". "A Catania gli sbarchi degli immigrati stanno mettendo a dura prova cittadini e poliziotti del luogo - commenta Giarrusso- Ancora una volta si dimentica che i migranti che arrivano in Sicilia, non stanno arrivando in Italia, ma in Europa e che, quindi, dovrebbe essere l'Europa intera a farsene carico! Io continuerò la mia battaglia affinché l'Unione si prenda le sue responsabilità senza rimanere inerte, a guardare da lontano, mentre i siciliani e gli italiani si ritrovano ad affrontare tutto questo da soli, senza mezzi, senza strumenti e senza alcun supporto!".

Si aggiunge la polemica sui porti del Mezzogiorno, definiti "al collasso". La sottosegretaria all'Interno ed esponente di Fratelli d'Italia, Wanda Ferro, ha dichiarato: "La sinistra protesta perché le navi delle Ong stanno finalmente sbarcando anche in altre regioni del centro Italia e non più solo al Sud. Evidentemente a sinistra si vorrebbero trasformare Calabria e Sicilia nel campo profughi d’Europa, una prospettiva del tutto inaccettabile. Le strutture di queste due regioni sono sottoposte da anni a una pressione fortissima ed è giusto variare i punti di approdo".

Replica su Twitter il senatore del Partito democratico, Antonio Nicita: "La tesi del porto di Catania 'al collasso' fa acqua. Ho passato 4 giorni/notti a Catania nell'ultimo approdo delle Ong Humanity1 e GeoBarents. Non solo è un grande porto, ma offre tante professionalità: Usmaf, Forze dell'ordine, Croce rossa italiana, Protezione civile. I 150 delle Ong - conclude - potevano sbarcarvi".