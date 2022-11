Migranti, c'è il via libera: da Geo Barents sbarcheranno tutti stasera

Tutti i migranti sulla Geo Barents verranno fatti scendere. La conferma arriva da Medici senza frontiere in una conferenza stampa a Catania. "Dopo 7 ore visite terminate. Si scende. Tutti", così in un tweet il deputato Pd Antonio Nicita. E' un grande sollievo soprattutto per "loro, noi siamo stanchi ma sono loro che hanno bisogno di cura. C'è una grande gioia a bordo. Da qui non si sente ma vi assicuro che sono molto felici. Persone che piangono e urlano di gioia", ha detto il capodelegazione di Medici senza frontiere, Juan Matias Gil. L'equipe medica dell'Asp di Catania si è trasferita sull'Humanity 1 dopo aver dichiarato pazienti psicologicamente fragili i migranti a bordo della Geo Barents. La valutazione ha portato all''annuncio del loro imminente sbarco. Slogan, applausi e grande feste di gioia. Così gli attivisti presenti accanto al molo 10 del porto di Catania hanno accolto la notizia dello sbarco.

La reazione al via libera allo sbarco

"Stasera può finire qui un incubo, ma cerchiamo soprattutto in futuro di comprendere che queste persone che arrivano dopo queste esperienze non sono fragili, vulnerabili, ma sono di più: sono dei sopravvissuti, veri messaggeri della nostra umanità". Lo ha detto il senatore del Pd Antonio Nicita. Il senatore Dem ha raccontato cosa gli ha detto una dottoressa dell'equipe medica salita a bordo della nave di Medici senza frontiere "l'umanità che ho visto sulla nave è superiore alla disumanità con cui trattiamo le persone che hanno delle ferite e delle storie incredibili eppure ringraziavano e sorridevano con grandissima educazione".