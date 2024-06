Incidente mortale nei pressi di Sigonella, deceduto un militare a bordo di una moto

Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 12 lungo la strada statale 192, in zona Passo Martino. Una moto Yamaha Ténéré, codotta da un militare americano di stanza nella base Nato di Sigonella, si sarebbe scontrata contro una vettura che procedeva nel senso di marcia opposto durante un sorpasso in curva.

A causa dell'impatto frontale, il conducente del mezzo a due ruote, che in quel momento pare fosse in libera uscita, ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i militari del comando americano, giunti sul posto insieme ai soccorritori del 118. Presente anche un elicottero per velocizzare l'ospedalizzazione, ma l'uomo sarebbe deceduto sul colpo.