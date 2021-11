Concerto della Fanfara dei Carabinieri in onore del Milite Ignoto

Dal 28 ottobre del 1921, sono trascorsi 100 anni. Quel giorno il Milite Ignoto, simbolo dei soldati italiani caduti per la Patria e non identificati, ha percorso il suo ultimo viaggio dalla basilica di Aquileia in Friuli Venezia Giulia fino all’altare della Patria a Roma. Troppi lutti, corpi senza nomi e tante storie di uomini impresse indelebilmente nella memoria. Per rendere onore a queste storie quel venerdì furono scelte 11 salme anonime, rimaste prive di identità a causa della ferocia della guerra sui loro corpi, una per ognuno dei fronti in cui avevano combattuto gli italiani durante la 1^ Guerra Mondiale. Ad una madre, tra quelle che avevano perso un figlio nei combattimenti e le cui spoglie non erano state restituite, fu dato il compito di designare quale, tra le 11, doveva essere la Salma del Milite Ignoto, da tumulare a Roma nel complesso monumentale del Vittoriano, l’Altare della Patria. In occasione del centenario, quegli uomini-senza-nome saranno commemorati con un concerto. Le note musicali della fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” risuoneranno nella centralissima piazza Duomo di Catania, in ricordo di quelle vite spezzate dallo scempio della Grande Guerra. Appuntamento sabato 6 novembre alle 16 nella piazza principale della nostra città.